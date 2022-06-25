Китайский робот на четырёх ногах прошёл по дну бассейна и покатал на себе человека весом более 100 кг

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Китайская компания Unitree Robotics показала своё новое детище — четвероногого робота под названием Unitree B1, который смог успешно пройти сразу несколько тестов. Разработчики показали, что робот может передвигаться под водой — у него стандарт защиты от воды IP68. Отметим, что над водой оставалась только антенна, которая нужна для управления.

Помимо этого, он может поднимать груз весом в 80 и более килограмм. Компания показала видео, где робот покатал человека, который весит более 100 кг.

Конструктивно робот очень поход на модель Spot от компании Boston Dynamics. B1 перемещается со скоростью до 1,8 метра в секунду, заряда батарей хватает на 2-4 часа работы. Для обзора окружающего мира у него есть пять камер.

Такой робот предназначен для работы в сложных условиях, например, при спасательных операциях. он может передвигаться не только по ровной поверхности, но и по пересечённой местности.

В прошлом году Xiaomi показала аналогичного робота.