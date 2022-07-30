Китайский процессор Zhaoxin KX-6000G с видеочипом GT10C0 протестировали в графических бенчмарках — примерно уровень Nvidia GT 630

В сети появились новые тесты китайского процессора Zhaoxin KX-6000G, который может похвастаться довольно неплохой графической подсистемой. Её мощность составляет порядка 1,5 флопс, что сравнимо с Nvidia GT 630. По современным меркам, этого немного, но для Китая это неплохой показатель.





В гибридном процессоре используется GPU ZX C1080 производства Zhaoxin, такой же, как и в видеокарте Glenfly Arise-GT-10C0. Процессорная часть включает в себя 8 ядер и 16 потоков на двух кристаллах.

В тестовом пакете 3DMark 11 встроенный графический процессор Zhaoxin набрал около 1000 баллов. Графический чип поддерживает API-интерфейсы DirectX 11, Open GL 4.5 и OpenGL 1.2, а также разрешение до 4K. У вышеупомянутой Nvidia GT 630 показатели производительности схожи.

А вот в тесте GLMark 2 чип KX-6000G набрал 3116 баллов, где его сравнили уже с GeForce GTX 1650 — её результат составил 10 516 баллов.

В чисто процессорных тестах китайское решение набрало более 15 000 MIPS при многопоточной работе, что превосходит показатели AMD Ryzen 3 1300X и приближается к Intel Core i5-7500.

Отметим, что Zhaoxin готовит и другие, более мощные процессоры на архитектуре x86, которые могут конкурировать с AMD Ryzen первого поколения. А Loongson нацеливается на противостояние уже с Zen 3. Эти чипы ожидаются в 2023 году.

В мае компания из России представила ноутбук на базе китайского процессора Zhaoxin.