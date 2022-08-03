«Китайский Audi A7» с 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с. за 15 700 долларов. Подробности о новом Chery Arrizo 8

Китайский источник опубликовал подробности об Arrizo 8 – среднеразмерном седане Chery нового поколения. Официальная премьера автомобиля ожидается 26 сентября, но цены уже известны: от 15 700 долларов за базовый Arrizo 8 до 19 100 долларов за топовый Arrizo 8 GT. Недорого, учитывая, что своим внешним видом автомобиль пытается походить на Audi A7.

На именитый «спортбэк» Arrizo 8 похож пропорциями кузова и задней светотехникой, но по габаритам и технике китайский седан не ровня немецкому фастбэку. Габариты Arrizo 8 – 4780 х 1843 х 1469 мм. Но, нужно отметить, что при небольшой длине колесная база составляет приличные 2790 мм. То есть внутри должно быть довольно просторно.

Внутри Arrizo 8 будет пара экранов с диагональю 12,3 дюйма, виртуальная комбинация приборов, медиасистема с поддержкой беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Huawei HiCar, различные помощники вождения и направленная на водителя камера на передней стойке. Она будет использоваться и для распознавания лица, и для мониторинга состояния водителя (предотвращения засыпания за рулем).

Arrizo 8 получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 156 л.с., а в Arrizo 8 GT будет 1,6-литровый двигатель мощностью 197 л.с. И в том, и в другом случае будет использоваться 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями.