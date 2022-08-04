Китайские военные провели учения с ракетными стрельбами в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая во время учений в Тайваньском проливе провела боевые стрельбы, сообщило командование на официальном аккаунте в WeChat.
Маневры стартовали 4 августа в 7:00 по московскому времени и продлятся до воскресенья. Учения проходят сразу в шести районах вокруг Тайваня.
«Нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты», — сообщила Восточная зона боевого командования НОАК в официальном аккаунте в WeChat.
Пекин проводит учения в качестве ответа на решение властей Тайваня принять с официальным визитом спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. Политик прибыла на остров в рамках азиатского турне и провела переговоры с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это был первый визит Пелоси на остров с 1997 года. Пекин при этом выступил против визита американской чиновницы.