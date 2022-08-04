Китайские военные провели учения с ракетными стрельбами в Тайваньском проливе

Пекин проводит учения в качестве ответа на решение властей Тайваня принять с официальным визитом спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. Политик прибыла на остров в рамках азиатского турне и провела переговоры с главой местной администрации Цай Инвэнь. Это был первый визит Пелоси на остров с 1997 года. Пекин при этом выступил против визита американской чиновницы.