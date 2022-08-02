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Китайские военные проведут ракетные испытания в районе Тайваня

Китайские военные проведут ракетные испытания в районе Тайваня
Федеральное агентство новостей

Народно-освободительная армия Китая вечером 2 августа проведет ракетные испытания в районе Тайваня. Об этом сообщает восточная зона боевого командования китайских войск.

В пресс-службе отметили, что стрельбы будут проходить с применением ракет с неядерной боевой частью

Ранее минобороны Китая сообщило, что армия страны приведена в полную боевую готовность в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В связи с этим Пекин направил к острову истребители и боевые корабли, передает Ura.ru.

Китай ракетные испытания США тайвань
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