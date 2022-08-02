Китайские военные проведут ракетные испытания в районе Тайваня

Ранее минобороны Китая сообщило, что армия страны приведена в полную боевую готовность в связи с визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В связи с этим Пекин направил к острову истребители и боевые корабли, передает Ura.ru.