«Китайские Pro выглядят как очень Ultra, а Samsung Ultra выглядит как очень Pro». Инсайдер считает, что в плане камер Galaxy S23 Ultra не сможет бороться с китайскими флагманами Xiaomi, Vivo и Oppo

Китайские источники уже указывали на то, что в следующем году может появиться немало местных флагманских смартфонов с дюймовыми датчиками изображения, сейчас о том же высказался инсайдер, известный под ником Ice Universe.





По его словам, Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro+ и Oppo Find X6 Pro получат дюймовый датчик изображения Sony IMX989, который в первом случае пропишется в камере Leica, во втором – Zeiss, в третьем – Hasselblad. Samsung же на это ответит Galaxy S23 Ultra с сенсором ISOCELL HP2 оптического формата 1/1,3 дюйма, что никак не соответствует флагманскому статусу модели.

«Китайские Pro выглядят как очень Ultra, а Samsung Ultra выглядит как очень Pro», – сетует инсайдер. И добавляет, что Samsung не испытывает конкурентного давления, поэтому разрыв между ней и китайскими брендами постепенно увеличивается.

Ice Universe одним из первых рассказал о смартфонах с экранами-водопадами, о челке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14, а также о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung.