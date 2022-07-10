Китайские исследователи изучили геологическую аномалию крупнейшего кратера Луны

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Группа исследователей из Шаньдунского университета на востоке Китая изучила геологическую аномалию в крупнейшем, наиболее глубоком и самом древнем кратере Луны, Бассейн Южный полюс — Эйткен, который находится на обратной стороне естественного спутника Земли.





Китайские ученые определили, что мантия на дне кратера содержит необыкновенно большое количество плагиоклазов (группа породообразующих минералов изоморфного ряда), которые обычно встречаются в поверхностном слое — лунной коре. Специалисты не исключают, что уже после образования бассейна в этом районе произошло значительное столкновение с Луной некоего космического тела.

Данные, проанализированные специалистами КНР, были получены станцией «Чанъэ-4», запущенной 8 декабря 2018 года. Она проработала на Луне 44 лунных дня (каждый длится примерно 14,5 земных суток) и сейчас пребывает в спящем режиме, поскольку наступил период очередного темного времени суток (ночь на естественном спутнике Земли тоже тянется две недели).

Бассейн Южный полюс — Эйткен — самый большой известный кратер Луны. Расположен на юге обратной стороны. Имеет размер 2400 х 2050 км, что делает его одним из крупнейших кратеров всей Солнечной системы. Это глубочайшая и старейшая известная ударная структура Луны. Глубина бассейна достигает 8 км, а полный интервал высот — 16,1 км.