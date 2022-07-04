Китайские бренды захватывают рынок России. Xiaomi, Honor и Realme скоро займут места Apple и Samsung

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За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia (HMD Global) стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России. Рост более чем на 100% год к году продемонстрировали Tecno, Infinix, Realme и Xiaomi.

Если за первое полугодие 2021 года было продано 498 тыс. смартфонов Realmi, то за аналогичный период 2022 года — уже около 1,1 млн штук. Продажи Poco в штуках выросли на 16% год к году, а Nokia — увеличились более чем на 40%. Доля Apple сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Всего за обозначенный период в России было продано чуть более 10 млн мобильных телефонов, что на 23% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Это данные «Марвел-дистрибуции».

В Ozon подтвердили рост спроса на новые китайские устройства: штучные продажи смартфонов Tecno в мае—июне выросли более чем в 20 раз, Doogee — в пять раз, а электроники Digma — почти в восемь раз. В «Яндекс Маркете» сообщили, что в первом квартале доля китайских брендов техники увеличилась вдвое за год.





В «Ситилинк» говорят, что сеть продолжает расширять ассортимент китайской продукции. Уже сейчас в магазинах есть техника от Sсhaub Lorenz и Korting, а в ближайшее время появятся такие бренды, как Kimtigo, Akimojeba, Domfy и Chuwi. В «М.Видео—Эльдорадо» подтвердили, что потребители чаще обращают внимание на малоизвестные или новые бренды, как правило, это китайские, турецкие или российские производители.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что известные в России китайские бренды — Xiaomi, Honor и Realme вскоре займут место лидеров, то есть Apple и Samsung, а новые марки, которые появляются на рынке, будут идти следом за ними.

Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции.