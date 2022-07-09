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Китайские ABS, ремни, датчики и прочие комплектующие. Полностью отечественными Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel стать не смогут

Китайские ABS, ремни, датчики и прочие комплектующие. Полностью отечественными Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel стать не смогут

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Директор по закупкам АвтоВАЗа Денис Чирков на выставке «Иннопром» рассказал о поставке комплектующих для автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel.

Аналоги многих комплектующих будут поставляться или уже поставляются из Китая. Блоки ABS, которые ранее поставляла компания Bosch, заменят китайскими. Предстоит решить проблему с ремнями привода ГРМ, которые никогда не производились в России, как и ремни генератора и натяжные ремни.


Есть проблемы с микроэлектроникой — датчики и форсунки. Сейчас мы их закупаем в Китае, пытаемся локализовать их производство в России. Максимальная локализация компонентов и субматериалов — наш приоритет. Но с учетом экономической целесообразности, если Китай дешевле, мы купим у него.


Денис Чирков

Другими словами, о полной российской локализации и технологическому суверенитете речь не идёт. В данный момент АвтоВАЗ выстраивает новую сеть международных партнерств и зарубежных поставщиков.

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