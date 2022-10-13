Китайская Yangtze Memory Technologies может остаться без американского персонала. Компании из США отзывают сотрудников

Похоже, что США продолжают «закручивать гайки» в отношение китайских компаний. Американские поставщики начали переводить на другие площадки персонал, который ранее работал на предприятиях китайской компании Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC). Это ведущий производитель чипов памяти в КНР.





Помимо этого, компании из США приостанавливают деловую активность в Китае и поддержку уже имеющегося оборудования и производственных линий. Официально пока ничего не заявлялось, однако СМИ сообщили, что процесс уже идёт.

Как отмечается, от сотрудничества отказалась, в частности, Applied Materials. Эта компания выпускает оборудование для производства чипов и часто направляют своих сотрудников на принадлежащие клиентам объекты. Но теперь весь персонал отзывают.

Также компания сократила прогноз по продажам на текущий квартал примерно на 400 миллионов долларов. Это связано тем, что более 27% продаж приходится на Китай. Между тем, в Applied Materials ожидают, что многие их клиенты представляют собой многонациональные компании, потому на них не повлияют новые ограничения, которые вводятся США.

Отметим, что на заводах YMTC работают десятки сотрудников американских компаний, а сами они расположены в провинции Хубэй. YMTC является крупнейшим производителем микросхем памяти в Китае в целом. В мировых масштабах её доля составляет около 6%. Если ограничения будут действовать достаточно долго, это отрежет Китай от высокотехнологичного производства.

Отметим, что Министерство торговли США ранее ввело санкции против десятков китайских компаний. Однако некоторые компании, имеющие производства в Китае, продолжают работать без ограничений. Это, к примеру, Intel и южнокорейский производитель памяти SK Hynix, а также Samsung и некоторые другие.

Также отметим, что многие эксперты заявляют, что излишне строгий экспортный контроль может ударить по американской промышленности, лишив её денег на создание инновационных продуктов.