Китайская домохозяйка 10 лет сочиняла в Википедии несуществующую историю России

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Жительница Китая создала в Википедии целую альтернативную историю России. Она писала статьи более 10 лет, дополняя историю Средневековья в России несуществующими персонажами и событиями. Эту мистификацию случайно обнаружил автор фантастических романов Ифань.

Один из скриншотов из Википедии

Как оказалось, в китайской версии Википедии было более 200 фальшивых статей по истории Тверского княжества, их автором была женщина, которая писала материалы с четырёх поддельных профилей.

Всё началось с того, что Ифань наткнулся в Википедии на информацию о крупном серебряном Кашинском руднике. В статье утверждалось, что его открыли во времена Тверского княжества, после чего он стал одним из крупных центров и источников богатства. Утверждалось, что на руднике якобы работало 30 тысяч рабов и 10 тысяч свободных мужчин, а объёмы добычи были таковы, что спровоцировали несколько войн с 1305 по 1485 год.

«После падения Тверского княжества он продолжал разрабатываться Великим княжеством Московским и его правопреемниками, пока рудник не был закрыт из-за истощения в середине XVIII века», — утверждалось в статье. Помимо этого, другие статьи описывали военные действия, походы и многочисленные подробности этого исторического периода.

Ифань, который наткнулся на эту статью, в конце концов и разоблачил её. По его словам, в русскоязычной и англоязычной версиях нет многих персонажей, которых упоминал автор в китайской Википедии. Причем эти персонажи перемешаны с реальными историческими личностями таким образом, что невозможно понять, где настоящие факты, а где подделка.



Поддельная карта

Дальнейшие поиски показали, что статьи писали с 2010 года. Автором их была некая Чжэмао (утверждается, что это псевдоним), которую называли дочерью работавшего в России дипломата. Также она якобы она получила диплом по российской истории и гражданство РФ, выйдя замуж за россиянина. Всего она написала 206 статей, большинство из которых уже удалены, а остальные находятся на этапе проверки.

Сама Чжэмао уже опубликовала письмо с извинениями и рассказала, что на самом деле она домохозяйка и имеет лишь среднее образование. Специалисты уже назвали эту мистификацию одной из крупнейших для Википедии, а многие пользователей сети оценили талант и настойчивость Чжэмао. Они даже попросили её написать роман и опубликовать его.

Отмечается, что минимум одна статья попала в английскую, арабскую, русскую и румынскую версии энциклопедии.