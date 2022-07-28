Китаянка Ян Хуэйянь может перестать быть самой богатой женщиной Азии после потери 52% состояния

Китаянка Ян Хуэйянь, долгое время считавшаяся самой богатой женщиной в Азии, за год потеряла более половины (52%) своего состояния. Год назад размер ее капитала составлял 23,7 млрд долларов, сегодня — 11,3 млрд долларов, сообщают «Новые известия» со ссылкой на издание Agence France-Presse.
Ян Хуэйянь в свои 40 лет является мажоритарным акционером самой крупной в КНР девелоперской компании Country Garden. Она получила ее в наследство от отца Яна Гоцяна, в свое время с нуля построившего крупнейший в Азии бизнес.
Кризис недвижимости в Китае пошатнул позиции Country Garden. Аналитики считают, что он будет продолжаться. В это время возможно падение продаж недвижимости еще на треть.
Несмотря на потерю большей половины капитала, Ян Хуэйянь все еще считается самой богатой женщиной Азии. У ее конкурентки Фань Хунвэй, которая занимает 2 место, размер капитала составляет 11,2 млрд долларов.