Китай запустил тяжелую ракету Long March-5B с лабораторным модулем «Вэньтянь» для национальной орбитальной станции

Китай сегодня осуществил запуск лабораторного модуля «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции. Он предназначен для проведения разного рода экспериментов в космосе и станет самым большим модулем в составе станции «Тяньгун».





Запуск состоялся примерно в 14:22 по местному времени (09:22 по московскому времени) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5-би»). Начальник космодрома Дэн Хунцинь объявил его полностью успешным.





Масса модуля «Вэньтянь» (в переводе с китайского – «вопросы к небу») составляет 23 тонны (из них 1,5 тонны – масса топлива). Длина – 17,9 м, максимальный диаметр – 4,2 м. Модуль сравним с высотой шестиэтажного здания. «Вэньтянь» будет использоваться главным образом как лаборатория для проведения биологических исследований. Кроме того, в нем, как и в основном модуле станции («Тяньхэ»), есть три спальные зоны, санитарный узел и кухня, что позволит размещать на станции до шести космонавтов во время смены экипажа.





«Вэньтянь» также оборудован небольшой роботизированной рукой. Ее масса, длина и грузоподъемность значительно меньше параметров руки-манипулятора, установленной на «Тяньхэ», однако точность позиционирования в пять раз выше, что позволит осуществлять более сложные операции.

«Вэньтянь» – первый из двух лабораторных модулей станции «Тяньгун». Как ожидается, в октябре в космос будет запущен второй лабораторный модуль – «Мэнтянь». После этого строительство станции будет завершено, она примет окончательную конфигурацию и Т-образную форму.

«Тяньгун» находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (на короткое время при смене экипажа – до шести) и прослужит более 10 лет. На данный момент станция состоит из базового модуля «Тяньхэ», грузового корабля «Тяньчжоу-4» и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14». Экипаж последнего прибыл на станцию в начале июня и, как ожидается, пробудет там до конца декабря. Главной задачей находящихся сейчас на «Тяньгун» тайконавтов является сборка станции до финальной конфигурации. Напомним, что национальной орбитальной станции пока нет ни у России, ни у США.