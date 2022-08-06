Китай запустил «экспериментальный многоразовый космический аппарат». Это засекреченный космоплан по типу Boeing X-37

В пятницу Китай осуществил сразу два запуска космических ракет. Первая, Chang Zheng 4B, запустила на орбиту космический аппарат TECIS для мониторинга уровня углекислого газа в атмосфере Земли, а вот вторая, Chang Zheng 2F, запустила что-то, что назвали «экспериментальным многоразовым космическим аппаратом».





Китай не назвал время старта и не раскрыл никаких подробностей об этом «аппарате». Официально сообщалось лишь, что запущенный аппарат будет использоваться для мирного освоения космоса и для отработки технологий на орбите. По завершении всех поставленных целей он совершит посадку в заданном районе в Китае.

И хотя Китай не хочет раскрывать карты, есть предположение, что Chang Zheng 2F вывела на орбиту космический самолет или космоплан, который идейно схож с Boeing X-37. Это уже второй полет китайского космоплана: первый состоялся в сентябре 2020 года. Как сообщается, работы над ним стартовали в 2005 году в рамках проекта Shenlong, но с 2007 года, когда космоплан был частично рассекречен, больше о нем ничего не сообщалось. До сих пор неизвестны его габарита, масса и возможности по выводу в космос полезной нагрузки.

Но, раз для запуска использовалась Chang Zheng 2F, космический самолет получился не маленьким, ведь эта ракета-носитель используется для запуска космических кораблей «Шэньчжоу» с тайконавтами на борту к космической станции ????Тяньгун.