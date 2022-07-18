Китай запланировал на 2026 год миссию по отклонению траектории астероида, приближающегося к Земле

Еще в апреле этого года Китай объявил о том, что работает над системой защиты Земли от астероидов, она будет включать в себя системы мониторинга и непосредственно нейтрализации объектов, потенциально угрожающих Земле. И вот сейчас стало известно, что первая миссия по отклонению траектории астероида намечена на 2026 год. Уже выбран и соответствующий объект.





Подробности этой миссии изложил Лонг Лехао (Long Lehao), главный конструктор китайской серии ракет «Чанчжэн», в лекции под названием «Наука и инновации в Китае».

Согласно проведенной им презентации, в качестве цели для испытаний выбран объект 2020 PN1. Запуск будет совершен с помощью ракеты «Чанчжэн-3B» (Long March 3B), – это своего рода китайская орбитальная рабочая лошадка. С ее помощью КНР выводит спутники на геостационарную орбиту, но также «Чанчжэн-3B» использовалась в лунных миссиях.





В составе миссии по отклонению траектории астероида будет и ударный элемент, и орбитальный наблюдателей аппарат. Первый столкнется с астероидом, второй же будет вести наблюдения за этим событием. Диаметр астероида 2020 PN1 достигает около 40 метров. В данный момент он не угрожает Земле, но китайские ученые хотят на нем испытать технологию.