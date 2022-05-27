Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Как пишет РБК, Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом со ссылкой на китайские авиавласти сообщила компания Global Link Logistics, а логистический оператор «Оптималог» добавил, что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая.





Один из источников РБК объясняет запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании (не только российские) актуализировать электронные досье, в которых содержатся данные о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание. Запрос таких портфолио — стандартная процедура, указывает собеседник, но недавно в Китае в нее были внесены корректировки.

Российские перевозчики, летающие в Китай, обновили информацию. Но власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских компаний официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов они представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.

По словам, источника, сейчас требования по «чистоте» самолетов с точки зрения регистрации предъявляют и другие страны. В качестве примера собеседник привел Турцию, которая отказывает в разрешениях на полеты в эту страну или через ее воздушное пространство самолетам «с двойной регистрацией» (самолеты, принудительно зарегистрированные в России).

Другой собеседник РБК в российской авиакомпании подтвердил, что без сертификата о дерегистрации самолеты не допускаются к полетам в Китай.