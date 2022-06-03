«Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа». Пекин хотел бы помочь Москве, но боится санкций

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Как сообщает The Washington Post, Китай ищет способы оказания финансовой поддержки России, а также пытается найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки РФ, при этом не нарушая западных санкций.

То, что пытается сделать Китай, — это быть с Россией, публично заявлять о своем нейтралитете и не подвергаться финансовой опасности. Многие из этих целей противоречивы. Их трудно выполнять одновременно.

Источник The Washington Post





The Washington Post пишет, что Китай и Россия проводили консультации, в ходе которых обсуждали возможные меры поддержки в условиях западных санкций, в частности, выполнения «торговых обязательств», а также предоставления технологий и товаров, недоступных из-за западных санкций.

Мы понимаем нынешнее сложное положение [Москвы]. Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа.

Источник The Washington Post

При этом неизвестное китайское должностное лицо заявило, что Вашингтон пытаться «посеять рознь между китайской и российской сторонами»: «Этого не случится. Они (американцы) не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».