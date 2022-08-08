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Китай призвал США отказаться от иллюзий в вопросе Тайваня

Китай призвал США отказаться от иллюзий в вопросе Тайваня
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Китай обратился к США с требованием уважать интересы чужой страны, и оставить попытки установить контроль над КНР через Тайвань. Об этом заявил официальный представитель минобороны У Цянь.

«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути», — заявил У Цянь.

Отношения между Китаем и США обострились после визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Это был первый за 25 лет визит высокопоставленного американского чиновника на остров.

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