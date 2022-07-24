Китай предлагает превратить Луну в форпост для защиты Земли от астероидов

Ещё в апреле Китай заявил о создании системы защиты Земли от астероидов, а сейчас китайские учёные предлагают включить в нее и внеземные элементы. Ву Вейрен (Wu Weiren), глава китайской программы исследования Луны, рассказал о том, что новый план предполагает размещение трех спутников-хранителей с кинетическим оружием на орбите Луны.





Два оптических телескопа будут построены на южном и северном полюсах Луны, чтобы исследовать космическое пространство на предмет любых угроз, которые могли бы ускользнуть от наземной сети раннего предупреждения. Это особенно актуально в случае угроз, приближающихся со стороны Солнца.

Согласно плану, когда система обнаружит потенциально опасный астероид, она отправит один или все спутники-хранители для его перехвата. По словам учёных, такая система отреагирует на неделю быстрее, чем любые ракеты, запущенные с Земли.

«У такой системы будет возможность перехватывать приближающиеся астероиды со всех направлений, и она сможет сформировать защитный круг примерно в два раза больше расстояния между Луной и Землей — около 800 000 км в диаметре», — отметили китайские учёные.

И хотя сейчас непосредственно Земле ничего не угрожает, согласно оценке астрофизиков, около 60% астероидов, достаточно больших, чтобы нанести серьезный урон планете, не зарегистрированы и не отслеживаются людьми. По словам Ву и его команды, наиболее опасны астероиды, прилетающие со стороны Солнца, потому что их очень сложно отследить. Солнечные блики сделали обнаружение таких объектов с помощью оптических телескопов практически невозможным, а радиолокационные системы лучше всего работают при отслеживании известных целей.

По словам китайских учёных, растущее количество спутников на орбите, таких, как Starlink, еще больше снижает вероятность обнаружения небольших небесных объектов на расстоянии. По словам Ву и его коллег, эти проблемы можно было бы решить с помощью телескопов, работающих в полярных регионах Луны. Учёные рассчитали, что углы обзора лунных телескопов почти идеально покрывают все слепое пятно на Земле.

Строительство лунных объектов системы защиты Земли стоило бы больших денег и ресурсов, поэтому Китай может пригласить другие страны для сотрудничества в рамках Международной лунной исследовательской станции — совместного проекта Пекина и Москвы.

Но прежде, чем приступить к работе на Луне, Китай сначала запустит спутники на лунную орбиту, чтобы проверить новейшие технологии наблюдения, отслеживания и перехвата.

Впрочем, исследователи отмечают, что лунные спутники могут помочь защитить национальную безопасность Китая на Земле. Так, с их помощью Китай сможет внимательно следить за спутниками других стран и, тем самым, «повысит способность защищать ценные космические активы». Также учёные добавили, что сверхточные атомные часы на этих новых спутниках могут улучшить точность спутниковой системы позиционирования BeiDou.