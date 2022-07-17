Китай поставляет России товары, необходимые военным для продолжения СВО на Украине

Как сообщает The Wall Street Journal, после начала специальной военной операции Китай увеличил поставки в Россию микросхем и других электронных компонентов, некоторые из которых имеют военное применение. Это препятствует усилиям США и западных союзников изолировать экономику России и ослабить ее армию.

По данным китайской таможни, поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое и составили около 50 миллионов долларов за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт других компонентов, таких как печатные платы, вырос на двузначные проценты. Экспорт глинозема, который используется для производства металлического алюминия, важного материала для оружия и аэрокосмической отрасли, вырос в 400 раз по сравнению с прошлым годом.





Отмечается, что многие китайские продавцы оборудования продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на контроль США. Китайско-российская торговля микросхемами и другими компонентами, которые потенциально могут применяться в военных целях, варьируется от небольших частных компаний до крупных государственных предприятий. Из-за неполных данных и сложной сети дочерних компаний и посредников сложно отследить всю деятельность, отмечает The Wall Street Journal.

Китайские официальные лица заявили, что страна не продает оружие России. А общий экспорт из Китая в Россию в этом году существенно сократился, так как многие китайские компании не хотят иметь проблем с США.

Как пишет WSJ, поддержка Пекина для Москвы критична. Доходы от нефти и газа составляют значительную долю российской экономики. Поскольку европейские страны стремятся сократить свои закупки российских энергоресурсов, в России уже отметили важность продажи в будущем значительно большего объема энергоносителей Китаю и другим азиатским странам.