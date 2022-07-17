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Китай поставляет России товары, необходимые военным для продолжения СВО на Украине

Китай поставляет России товары, необходимые военным для продолжения СВО на Украине

Как сообщает The Wall Street Journal, после начала специальной военной операции Китай увеличил поставки в Россию микросхем и других электронных компонентов, некоторые из которых имеют военное применение. Это препятствует усилиям США и западных союзников изолировать экономику России и ослабить ее армию.

По данным китайской таможни, поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое и составили около 50 миллионов долларов за первые пять месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт других компонентов, таких как печатные платы, вырос на двузначные проценты. Экспорт глинозема, который используется для производства металлического алюминия, важного материала для оружия и аэрокосмической отрасли, вырос в 400 раз по сравнению с прошлым годом.


Отмечается, что многие китайские продавцы оборудования продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на контроль США. Китайско-российская торговля микросхемами и другими компонентами, которые потенциально могут применяться в военных целях, варьируется от небольших частных компаний до крупных государственных предприятий. Из-за неполных данных и сложной сети дочерних компаний и посредников сложно отследить всю деятельность, отмечает The Wall Street Journal.

Китайские официальные лица заявили, что страна не продает оружие России. А общий экспорт из Китая в Россию в этом году существенно сократился, так как многие китайские компании не хотят иметь проблем с США.

Как пишет WSJ, поддержка Пекина для Москвы критична. Доходы от нефти и газа составляют значительную долю российской экономики. Поскольку европейские страны стремятся сократить свои закупки российских энергоресурсов, в России уже отметили важность продажи в будущем значительно большего объема энергоносителей Китаю и другим азиатским странам.

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