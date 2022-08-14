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Китай поднял в небо боевые самолеты из-за визита американских конгрессменов на Тайвань

Китай поднял в небо боевые самолеты из-за визита американских конгрессменов на Тайвань
globallookpress/Pool/ Taiwan Ministry Of Nationa

Китай поднял в небо боевые самолеты по причине визита на Тайвань делегации конгрессменов Соединенных Штатов.

Вашингтон продолжает вести провокационную политику в отношении Пекина. Продолжая нагнетать военное противостояние с КНР, американские власти заявили о «твердой поддержке» островного государства.

При этом Китай поднял в небо шесть самолетов собственного производства, а также четыре российских Су-30МКК и одно воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ранее СМИ сообщали, что силовой сценарий воссоединения с Тайванем возможен, если мирного пути не найдется. Об этом свидетельствует опубликованная властями КНР «Белая книга».

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