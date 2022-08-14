Китай поднял в небо боевые самолеты из-за визита американских конгрессменов на Тайвань

Китай поднял в небо боевые самолеты по причине визита на Тайвань делегации конгрессменов Соединенных Штатов.
Вашингтон продолжает вести провокационную политику в отношении Пекина. Продолжая нагнетать военное противостояние с КНР, американские власти заявили о «твердой поддержке» островного государства.
При этом Китай поднял в небо шесть самолетов собственного производства, а также четыре российских Су-30МКК и одно воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Ранее СМИ сообщали, что силовой сценарий воссоединения с Тайванем возможен, если мирного пути не найдется. Об этом свидетельствует опубликованная властями КНР «Белая книга».