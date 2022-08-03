Китай на учениях в районе Тайваня поднял в воздух новейшие истребители пятого поколения J-20

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила на учения в районе Тайваня новейшие истребители пятого поколения J-20. Об этом сообщило в своем репортаже Центральное телевидение Китая.





В видеороликах демонстрируется взлет нескольких самолетов этого типа с неизвестного аэродрома.





Ранее телеканал сообщил, что Восточная зона боевого командования НОАК в ночь на среду начала учения в трех акваториях к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня. Как указывалось в сюжете, силы ВМС и ВВС НОАК будут отрабатывать задачи по развертыванию, блокированию, нанесению ударов по надводным и наземным целям, завоеванию господства в воздухе. Кроме того, в этих трех районах будут проведены боевые стрельбы. Об этих учениях стало известно после того, как самолет со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером.





Chengdu J-20 – истребитель четвертого поколения по китайской классификации и пятого – по западной классификации. Большая часть тактико-технических характеристик самолёта остаётся в тайне. Chengdu J-20 имеет большое количество похожих и полностью скопированных элементов от российских и американских истребителей. Самолет оснащен двумя двигателями Xian WS-15. Дальность полета составляет 5500 км, боевой радиус – 2000 км, практический потолок – 20 000 м.