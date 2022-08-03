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Китай допустил применение военной силы в отношениях с Тайванем

Китай допустил применение военной силы в отношениях с Тайванем
MOD Russia/via Globallookpress.com

Пекин продолжит свои усилия по мирному воссоединению с Тайванем, но допускает и военный сценарий в случае усиления сепаратистских настроений. Об этом РИА Новости заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.

«Мы сделаем все возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал», — сказал дипломат.

Власти КНР считают, что распространение антикитайских настроений на островном государстве может зайти слишком далеко. При этом Фу Цонг подчеркнул, что сценарии применения ядерного оружия в сложившейся ситуации отсутствуют, сообщил телеканал «360»

военные меры Китай тайвань фу цонг
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