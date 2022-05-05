Китайский военный эксперт Ши Хун объяснил «феномен» бегства иностранных наемников из Украины

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Западные наемники все чаще спешно покидают Украину, постепенно осознавая свою роль в глазах Киева, отметил китайский военный эксперт Ши Хун в статье для китайского издания NetEase, передает «ПолитРоссия».
Сложно назвать точное текущее количество иностранных «солдат удачи», прибывших на Украину. Так, по состоянию на 17 апреля, Минобороны России сообщало о почти семи тысячах наемниках, прибывших в страну. Преимущественно они представляют государства Европы или США.
По мнению китайского военного эксперта, Россия не ставит целей по уничтожению именно этих военных, поскольку они крайне незначительно виляют на ход боевых действий. По оценкам китайского аналитика, погибли около 1000 иностранцев, еще столько же — сбежали.
Дело в том, что наемники постепенно понимают, какую роль в сражениях им отводит Киев: быть на передовой, прикрывая ВСУ, то есть расходным материалом. Кроме того, Украина не готова обеспечивать «солдат удачи» всем необходимым.
«Для них не проводили серьезную подготовку, иностранцы столкнулись с проблемой распределения оружия и нехваткой денег, из-за чего появилось большое количество желающих покинуть Украину», — констатировал Ши.
Несмотря на то, что на стороне ВСУ еще сражаются несколько тысяч иностранных наемников, добавил китайский эксперт, их боевой дух оставляет желать лучшего. Это означает, что в ближайшее время их станет еще меньше.