Китайский метод выращивания рассады томатов

Наверное, любой дачник мечтает о крепкой и выносливой рассаде. Кто-то покупает уже готовую, а кто-то готовится за месяц до назначенного сезона. Сегодня мы расскажем про метод выращивания рассады томатов, который малоизвестен в наших широтах. Его еще называют китайским.

Восток — дело тонкое, у азиатских земледелов совершенно особенный подход. Ранее мы уже рассказывали о том, как в Китае засевают поля луком. В этот раз речь пойдет о не менее эффективном способе выращивания томатов из семян. Благодаря ему рассада приобретает стойкость к перепадам температур и приживается в любой почве.

Как вырастить рассаду томатов

© Depositphotos

Хитрость заключается в следующей особенности пасленовых: томаты могут сформировать корневую систему на любой части стебля. Китайские фермеры вовремя это подметили и открыли инновационную технологию.

После того, как ваши саженцы достигли месячного возраста, их просто… срезают. Да, под самый корешок. Без паники! Так и нужно, ведь дальше начинается самое интересное — процесс укоренения.

© Depositphotos

После этого нужно высадить их в глубокую емкость с землей, при этом закопав под самые листочки. После этого рассаду прячут в теплом и темном месте не двое суток (48 часов). А затем снова выставляют на свет. Саженцы формируют новые сильные корни, после чего их высаживают в открытый грунт. В биологии этот способ также называют пикировкой растений, и его цель — формирование мощной корневой системы с большим количеством боковых отростков.

Что это дает? Растения после обрезания испытывают сильнейший стресс и все свои ресурсы тратят на формирование новой корневой системы. Этот процесс делает их намного выносливее. Дополнительным плюсом можно отметить то, что первая связка плодов расположена намного ниже к земле, что повышает урожайность.

© Depositphotos

Китайский способ выращивания томатов отлично зарекомендовал себя в отношении высокорослых сортов. Также его можно использовать, если саженцы сломались или повредились во время пересадки или транспортировки. Однако стоит отметить, что укоренение верхушечных черенков практиковали еще в прошлом веке, и не только в Китае. Просто этот способ довольно популярен именно там. А вы слышали о таком виде пикировки? Если вам доводилось это пробовать, поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

