Китайских машин повышенного качества в России будет всё больше. Посол Китая в России рассказал о платах страны

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС ответил на ряд вопросов, а также заявил, что китайские автомобили будут наращивать долю на российском рынке, для чего у них есть все возможности.

Журналист ТАСС задал следующие вопросы: «Планируется ли расширение поставок китайских автомобилей в РФ и наращивание их производства в России в условиях ухода из страны довольно большого числа автопроизводителей? Смогут ли они удовлетворить возникший спрос?».





За многие годы работы на российском рынке компании Great Wall, Chery и другие китайские автопроизводители на основе точного анализа рыночного спроса выпустили целый ряд популярных моделей, продемонстрировали довольно хорошие рыночные показатели. В частности, Great Wall Haval и другие ходовые модели пользуются большой симпатией и широким признанием у российских покупателей.

В последние годы китайская автомобильная промышленность быстро развивается. Китайские автомобили, отличающиеся высоким качеством, выгодным соотношением цены и качества и большой номенклатурой моделей, в некоторых планах уже превзошли своих зарубежных конкурентов. Китайские автомобильные компании будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями, стремиться к увеличению объемов производства и продаж.

Чжан Ханьхуэй

Он добавил, что китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан благодаря «самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов».