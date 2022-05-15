Китайские спасатели нашли всех пропавших в горах Цаншань туристов

Трагедия едва не произошла на территории Дали-Байского автономного округа провинции Юньнань (юго-запад КНР). По данным местных властей, 12 мая они получили информацию о том, что путешественники, отправившиеся в горы, перестали выходить на связь. Спасатели оперативно начали поисковую операцию, в результате которой удалось обнаружить всех пропавших туристов.