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    Китайские спасатели нашли всех пропавших в горах Цаншань туристов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Китайские спасатели нашли всех пропавших в горах Цаншань туристов

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    pixabay/PD

    Китайские спасатели нашли всех туристов, которые пропали ранее в горах Цаншань. Об инциденте сообщило Центральное телевидение Китая.

    Трагедия едва не произошла на территории Дали-Байского автономного округа провинции Юньнань (юго-запад КНР). По данным местных властей, 12 мая они получили информацию о том, что путешественники, отправившиеся в горы, перестали выходить на связь. Спасатели оперативно начали поисковую операцию, в результате которой удалось обнаружить всех пропавших туристов. 

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