Китайские пользователи Weibo осудили издевательства над российскими военнопленными

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Видео с издевательствами над российскими военнопленными на
Украине повергло в шок пользователей китайской социальной сети Weibo. Они
оставили тысячи возмущенных комментариев под роликом.

В опубликованном посте с данным видео утверждается, что на
кадрах сняты «действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а
также ЛНР и ДНР», больше никаких подробностей нет. Китайские пользователи
назвали поведение ВСУ нацистским.

«Если это не нацисты, то кто тогда?» — возмутился один из
комментаторов.

«А как же Женевская конвенция?» — задался вопросом другой.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены нацбата «Азов» не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.

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