Китайские пользователи Weibo осудили издевательства над российскими военнопленными

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Видео с издевательствами над российскими военнопленными на
Украине повергло в шок пользователей китайской социальной сети Weibo. Они
оставили тысячи возмущенных комментариев под роликом.
В опубликованном посте с данным видео утверждается, что на
кадрах сняты «действия украинских военных в отношении военнослужащих РФ, а
также ЛНР и ДНР», больше никаких подробностей нет. Китайские пользователи
назвали поведение ВСУ нацистским.
«Если это не нацисты, то кто тогда?» — возмутился один из
комментаторов.
«А как же Женевская конвенция?» — задался вопросом другой.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По ее словам, члены нацбата «Азов» не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.