Китайская журналистка в одно предложение уместила суть переговоров с США

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В пятницу, 18 марта прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

Как отмечалось в официальных комментариях, стороны обсудили конфликт на Украине, Китай и Тайвань, а также затронули вопрос отношений Пекина и Вашингтона. Китай призывал США и НАТО наладить диалог с Россией. США, в свою очередь, настаивали на том, чтобы Китай пересмотрел свою политику в части дружественных отношений с Москвой. Отмечается, что Вашингтон счел необходимым в очередной раз озвучить предупреждения о последствиях оказанной России помощи.

Китайская журналистка Лю Синь оценила позицию США в отношении Китая одной фразой:

–Можете ли вы помочь мне победить ваших друзей, чтобы я мог сосредоточиться на том, чтобы бить вас в будущем?

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