Китайцы поведали о «запасном козыре» Путина, который вызвал панику на Западе

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим боевого дежурства свидетельствует о том, что Москва серьезно настроена в вопросе реализации своих планов по Украине.

К такому выводу пришли журналисты китайского информационного издания «Хуаньцю шибао», проанализировав ситуацию на международной арене. Авторы материала подробно рассказали о «запасном козыре» российского лидера, а также объяснили, зачем Москва привела стратегические ядерные силы в боевую готовность, вызвав панику на Западе.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью «Хуаньцю шибао» объяснил, что Россия неспроста решила привести свои ядерные силы в боевую готовность. Подобные меры были реализованы не как ответ на санкции Запада, а в качестве четкого сигнала США и ЕС, чтобы страны не вмешивались в специальную операцию Москвы на Украине.

Специалист заметил, что Россия перевела свои межконтинентальные баллистические комплексы в режим боевого реагирования. Ракеты уже получили точки наведения и находятся в режиме ожидания. Это свидетельствует о том, что Москва способна быстро и эффективно использовать данное вооружение по различным целям в любой точке мира.

«Это значит, что все виды ракетного вооружения будут находиться в режиме ожидания – цели определены, и соответствующие данные подгружены. В случае получения приказа, выполняется прицеливание для нанесения ядерного удара», — объяснил эксперт.

Чжунпин поведал, что такое решение Владимира Путина фактически является его «запасным козырем» на случай возможных провокаций Запада. Москва заявляет, что настроена жестко реагировать на любые попытки США и ЕС повлиять на ход специальной операции, которая проходит на Украине.

«Смысл этих действий предельно ясен: странам, не связанным с Украиной, больше не следует вмешиваться в мирные переговоры между двумя сторонами и во внутренние дела Украины и уж тем более угрожать национальной безопасности России. В противном случае Россия займет более жесткую позицию для разрешения споров», — резюмировал Чжунпин.

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