Китайцы поведали о «запасном козыре» Путина, который вызвал панику на Западе

Россия готовит ответный удар: какие контрсанкции могут последовать на действия Запада Мнение экспертов
На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о приведении сил сдерживания в особый режим боевого дежурства свидетельствует о том, что Москва серьезно настроена в вопросе реализации своих планов по Украине.

К такому выводу пришли журналисты китайского информационного издания «Хуаньцю шибао», проанализировав ситуацию на международной арене. Авторы материала подробно рассказали о «запасном козыре» российского лидера, а также объяснили, зачем Москва привела стратегические ядерные силы в боевую готовность, вызвав панику на Западе.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью «Хуаньцю шибао» объяснил, что Россия неспроста решила привести свои ядерные силы в боевую готовность. Подобные меры были реализованы не как ответ на санкции Запада, а в качестве четкого сигнала США и ЕС, чтобы страны не вмешивались в специальную операцию Москвы на Украине.

Специалист заметил, что Россия перевела свои межконтинентальные баллистические комплексы в режим боевого реагирования. Ракеты уже получили точки наведения и находятся в режиме ожидания. Это свидетельствует о том, что Москва способна быстро и эффективно использовать данное вооружение по различным целям в любой точке мира.

«Это значит, что все виды ракетного вооружения будут находиться в режиме ожидания – цели определены, и соответствующие данные подгружены. В случае получения приказа, выполняется прицеливание для нанесения ядерного удара», — объяснил эксперт.

Чжунпин поведал, что такое решение Владимира Путина фактически является его «запасным козырем» на случай возможных провокаций Запада. Москва заявляет, что настроена жестко реагировать на любые попытки США и ЕС повлиять на ход специальной операции, которая проходит на Украине.

«Смысл этих действий предельно ясен: странам, не связанным с Украиной, больше не следует вмешиваться в мирные переговоры между двумя сторонами и во внутренние дела Украины и уж тем более угрожать национальной безопасности России. В противном случае Россия займет более жесткую позицию для разрешения споров», — резюмировал Чжунпин.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru