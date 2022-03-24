Китай заявил об угрозе безопасности из-за американских биолабораторий на Украине

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Ситуацию вокруг американских биологических лабораторий на Украине нельзя игнорировать. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны
КНР.
В китайском ведомстве подчеркнули: такие учреждения создают
угрозу безопасности. Как отмечал начальник Управления войск РХБЗ ВС России Игорь
Кириллов, 30 лабораторий на Украине были вовлечены в полномасштабную
военно-биологическую деятельность.
Ранее стало известно о связи сына президента США Джо Байдена
Хантера с деятельностью биолабораторий на Украине. По информации телеканала RT,
находящийся под его руководством инвестиционный фонд Rosemont Seneca причастен
к финансированию таких объектов.
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