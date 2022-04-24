Китай запускает четвертый этап лунной программы. КНР отправит к Луне три автоматические станции и планирует начать строительство Международной научной лунной станции

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Замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа объявил о запуске в текущем году четвертого этапа программы исследования Луны. И программа эта будет довольно насыщенной.

«В текущем году официально начинается четвертый этап проведения инженерно-исследовательских работ по исследованию Луны», – сказал У Яньхуа. Он также уточнил, что CSNA в скором времени отправит к Луне автоматические станции «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС).

«Космический зонд “Чанъэ-6” будет направлен на обратную сторону Луны для сбора образцов. Сейчас обсуждается вопрос формирования группировки телекоммуникационных и навигационных лунных спутников», – добавил он.

В ноябре 2017 года Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, посвященных изучению Луны и дальнего космоса, космической науке и связанным с ней технологиям, спутникам и их применению, элементной базе и материалам, взаимодействию в области данных дистанционного зондирования Земли. Для реализации этой программы были сформированы рабочие подгруппы. В марте прошлого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава CNSA Чжан Кэцзянь заключили меморандум о взаимопонимании для продвижения сотрудничества и реализации совместного проекта по созданию МНЛС.