Китай работает над системой защиты Земли от астероидов

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Замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа объявил о том, что в ближайшие несколько лет ведомство приступит к реализации проекта по нейтрализации астероидов, представляющих угрозу для Земли.

«Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021-2025), либо в 2025-2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты», – сказал У Яньхуа.

Как пояснил замглавы CNSA, КНР собирается создать эффективную систему наземного и космического базирования, которая будет заранее оповещать об объектах, представляющих опасность для нашей планеты. Одновременно китайские специалисты планируют развивать технологии, способные предотвратить приближение таких небесных тел.

«Тем самым Китай вновь внесет свой вклад. Благодаря этому человечество будет по-настоящему противодействовать угрозе, которую астероиды представляют для Земли», – подытожил У Яньхуа.