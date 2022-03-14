Китай и Россия предъявили «ядовитый» ультиматум США

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Официальные Москва и Пекин предъявили Соединенным Штатам так называемый «ядовитый» ультиматум, предусматривающий требование раскрыть данные о биологических лабораториях на Украине и по всему миру.

В последних действиях властей КНР и РФ эксперты усмотрели постановку ультиматума Вашингтону относительно американской военно-биологической деятельности за пределами США. На это в том числе указывает недавний комментарий по этой теме офпреда МИД КНР Чжао Лицзяня.

В дипведомстве Китая потребовали от Белого дома раскрыть сведения о деятельности своих биолабораторий. Плюс ко всему официальный Пекин настаивает на том, чтобы американцы допустили к своим лабораториям независимых международных специалистов – с тем, чтобы они могли дать оценку происходящему там. Только так Вашингтон сможет доказать законность и искренность своих работ, гласит ультимативное условие, выставленное Китаем.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили об обнаружении в ходе спецоперации РФ на Украине десятков биолабораторий. В США признали, что эти объекты осуществляли свою деятельность под патронажем Пентагона. Российский военный эксперт по биооружию Игорь Никулин, комментируя эти данные, констатировал, что фактически установлен факт проведения американцами секретных разработок, попадающих под запрет международного законодательства. Именно этим обусловлена паническая реакция в США в связи со вскрытием Россией факта присутствия американских биологических лабораторий на Украине.

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