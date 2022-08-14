Киссинджер обвинил США в создании угрозы войны с Китаем и Россией

Внешнеполитические решения США подталкивают страну к горячему конфликту с Китаем и Россией, заявил бывший госсекретарь Генри Киссинджер американскому изданию The Wall Street Journal, передает РИА Новости.
По словам дипломата, к столь опасному состоянию привели решения Вашингтона. Американские власти действовали вслепую, не зная, к чему стремятся.
«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — отметил экс-госсекретарь.
Чтобы создать какие-то варианты для решения накопившихся проблем, необходимо понять, какая цель стоит перед США, убежден дипломат. Он полагает, что украинский кризис можно урегулировать только если Киев пойдет на территориальные уступки.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.