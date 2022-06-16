Киселев вынес приговор Украине: вооружать будет некого, Киев ответит за все преступления против Русского мира

Очень скоро западное оружие будет некому поставлять на Украине, а Киеву придется ответить за преступления против русских людей. Об этом гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в интервью корреспонденту издания «Народные Новости», входящего в Медиагруппу «Патриот» на площадке ПМЭФ-2022.
— Чем закончится российская спецоперация на Украине?
Она закончится демилитаризацией и денацификацией Украины. Думаю, скоро вооружать уже будет некого. Новая Украина получит санкции по полной программе. Россия будет ее восстанавливать.
— Как вы считаете, европейские страны осознают, что стали инструментом США в борьбе с Россией?
— Европа неоднородна. Кто-то там уже одумался, кто-то — нет. Объективно то, что сейчас происходит: американцы используют Европу как «антиРоссию». Это уже не только Украина. Для Европы это очень болезненно. Фактически, это делается еще и для того, чтобы отстранить ЕС от мировой конкуренции. Цель США — мировое господство.
Если представить себе, что не будет России в качестве противовеса американцам, следующими будут Китай, Европа и так далее. У них в крови стремление к мировому господству. Нужно это понимать. В данном случае Украина — расходный материал, сейчас в него превращают и Европу.
Сегодня Европа несуверенна. Наверное, Германия наряду с Японией — чемпион мира по американским базам. Из ФРГ словно вынули позвоночник, также как из Франции и так далее. Там нет способностей, воли, понимания. Бесполезно рассчитывать на Европу.
— Что в дальнейшем ждет Евросоюз?
— Может быть Евросоюз рассыпется в результате внутренних противоречий. Но он уже находится в состоянии стагнации. Он принимает решения во вред себе, выбрав путь самоуничтожения. Ничего хорошего там не будет. Посмотрите, что там творится с энергетикой, что там творится с продуктами, инфляцией.
Англичане уже ушли. Венгрия противодействует всему этому (антироссийским санкциям ЕС — Прим. ред.), поляки тащат одеяло на себя, превратившись в американский форпост. Евросоюз жалок и неубедителен. Жалок, потому что идея была прекрасной, но ненависть развалила всю суть Европы «от Атлантики до Владивостока». Конечно, это было бы здорово, но стало бы слишком сильным противовесом американцам. Им это не нужно. Поэтому изобретаются все эти шпионские истории, высылаются дипломаты, осложняются отношения с РФ через вооружение Украины, войну.
В конце концов Украина напала на часть самой себя. Все началось после госпереворота, поддержанного американцами. Собственного говоря, это обычная технология. Сейчас освобожденная часть Украины будет расширяться, людям будут все объяснять. В итоге все встанет на свои места.
— Какая судьба ждет Владимира Зеленского?
— Зеленский мало кому будет нужен. Он попросту станет лузером, потеряет свою страну. Ничего хорошего его не ждет. Может быть, ему когда-то дадут Нобелевскую премию мира. Но что это такое по сравнению с потерей собственной страны, с уничтожением инфраструктуры, домов, дорог, людей, желанием вести войну за непонятные чуждые идеалы?
Уже не нужно доказывать, что на Украине есть неонацизм. Это когда людей делят на сорта. Одни имеют право на свой язык, другие — нет. Одни имеют право на свои школы, другие — нет. Одни имеют право на свою землю, другие — нет. Это и есть неонацизм. Он должен быть искоренен.
Россия не может себе позволить никакого нацизма, ведь мы — многонациональная страна. ВГТРК делает новости внутри страны на 54 языках. Какой нацизм? У нас это невозможно, это чуждо. Идея построить государство с мононацией — порочна, неисполнима. Она привела к этим страданиям.
Украинцы все поймут, как когда-то поняли в Германии. Сила привлекательна, но в послевоенной Германии процесс денацификации прошел успешно, преступников наказали. Людям все объяснили, дали работу. Опыт есть.