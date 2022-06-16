Киселев вынес приговор Украине: вооружать будет некого, Киев ответит за все преступления против Русского мира

Англичане уже ушли. Венгрия противодействует всему этому (антироссийским санкциям ЕС — Прим. ред.), поляки тащат одеяло на себя, превратившись в американский форпост. Евросоюз жалок и неубедителен. Жалок, потому что идея была прекрасной, но ненависть развалила всю суть Европы «от Атлантики до Владивостока». Конечно, это было бы здорово, но стало бы слишком сильным противовесом американцам. Им это не нужно. Поэтому изобретаются все эти шпионские истории, высылаются дипломаты, осложняются отношения с РФ через вооружение Украины, войну.