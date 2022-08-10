Киселев рассказал об эффективном применении боеприпасов «Краснополь» по позициям ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы России успешно используют высокоточные артиллерийские боеприпасы «Краснополь» в Херсонской области, рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он рассказал, насколько эффективна работа союзных сил по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации России в Донбассе. По его словам, работу артиллерийских боеприпасов можно назвать «ювелирной».
Вследствие эффективного применения снарядов «Краснополь» ВС РФ удалось уничтожить американскую 155-миллиметровую гаубицу М777 украинских войск, которая угрожала мирным жителям населенных пунктов Донбасса.