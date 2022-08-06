Киселев раскрыл подробности взятия бойцами союзных сил стратегических высот под Артемовском

Большинство окопов, оставленных бойцами украинской армии на подступах к Артемовску, остались целыми. Об этом сообщил помощник министра МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
Он рассказал о том, как союзные силы брали стратегические высоты в районе Артемовска. Киселев отметил, что причины отхода украинских войск пока остаются неизвестными, при этом многие окопы остались целыми, и ВСУ могли еще долго обороняться в этом районе, передает ТАСС.
Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.