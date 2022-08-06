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Киселев раскрыл подробности взятия бойцами союзных сил стратегических высот под Артемовском

Киселев раскрыл подробности взятия бойцами союзных сил стратегических высот под Артемовском
Федеральное агентство новостей

Большинство окопов, оставленных бойцами украинской армии на подступах к Артемовску, остались целыми. Об этом сообщил помощник министра МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

Он рассказал о том, как союзные силы брали стратегические высоты в районе Артемовска. Киселев отметил, что причины отхода украинских войск пока остаются неизвестными, при этом многие окопы остались целыми, и ВСУ могли еще долго обороняться в этом районе, передает ТАСС.

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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