В МВД ЛНР назвали покупателей западного оружия, поставляемого Киеву в рамках военной помощи. В их числе криминальные группировки и джихадисты в Европе, рассказал помощник главы ведомства Виталий Киселев.
«Оружие, включая ПТРК и ПЗРК, продают в Европу, через каналы на молдавской и румынской границе, вместе с зерном. Оружие покупают, как нацисты, так и джихадисты, так и просто криминальные группировки, в том числе и этнические», — заявил он.
Киселев навал начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова создателем и куратором одного и каналов поставок западного вооружения на черный рынок.
Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что украинские разведслужбы наладили продажу поставляемого Киеву западного оружия. Источники уточнили, что на черный рынок может уходить большая часть военной помощи Запада.