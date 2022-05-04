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    Киселев намерен посетить освобожденный от ВСУ Мариуполь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Киселев намерен посетить освобожденный от ВСУ Мариуполь

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    Павел Кашаев/Global Look Press

    Российский журналист Дмитрий Киселев планирует посетить освобожденный от ВСУ Мариуполь. Об этом он рассказал в ходе общения с «Газетой.Ru».

    На данный момент в городе находится телеведущий Владимир Соловьев. Он встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. После этой новости Киселев отметил, что сам планировал отправиться в освобожденный Мариуполь.

    «Обязательно. Пока точной даты нет», — ответил Киселев на соответствующий вопрос. 

    В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на некоторых российских журналистов готовилось покушение. ФСБ страны предотвратила печальные события. 

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