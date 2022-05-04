Киселев намерен посетить освобожденный от ВСУ Мариуполь

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Российский журналист Дмитрий Киселев планирует посетить освобожденный от ВСУ Мариуполь. Об этом он рассказал в ходе общения с «Газетой.Ru».
На данный момент в городе находится телеведущий Владимир Соловьев. Он встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. После этой новости Киселев отметил, что сам планировал отправиться в освобожденный Мариуполь.
«Обязательно. Пока точной даты нет», — ответил Киселев на соответствующий вопрос.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на некоторых российских журналистов готовилось покушение. ФСБ страны предотвратила печальные события.
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