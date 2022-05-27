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Кировские врачи помогли нижегородской девочке с редким заболеванием суставов

Кировские врачи помогли нижегородской девочке с редким заболеванием суставов
pixabay.com/PD

Врачи из Кировской области оказали медицинскую помощь девочке из Нижнего Новгорода с ювенильным ревматоидным артритом. Согласно статистике, это заболевание встречается у 0,6% детского населения России.

Родители обратились в Кировскую областную детскую клиническую больницу три года назад. Специалисты раз в шесть месяцев проводили осмотр юной пациентки и назначали необходимое лечение. Сейчас девочка находится в стадии ремиссии и приезжает лишь на плановые осмотры, пишет «Первоисточник».

«Наши специалисты при поступлении ребенка в больницу сделали все необходимые обследования на новом рентгенодиагностическом комплексе, после чего назначили цитостатическую терапию», — рассказала главный врач детской областной больницы Наталья Муратова.

Заболевание характеризуется болями в области пораженных суставов, покраснением и припухлостью тканей, местным повышением температуры и отеками. При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

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