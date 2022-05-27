Кировские врачи помогли нижегородской девочке с редким заболеванием суставов

Родители обратились в Кировскую областную детскую клиническую больницу три года назад. Специалисты раз в шесть месяцев проводили осмотр юной пациентки и назначали необходимое лечение. Сейчас девочка находится в стадии ремиссии и приезжает лишь на плановые осмотры, пишет «Первоисточник».