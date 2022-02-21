Кировская область примет беженцев из ДНР и ЛНР

Кировская область примет беженцев из ДНР и ЛНР Новости
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев анонсировал оперативное принятие мер, связанных с приемом беженцев из Донбасса.

По словам Васильева, состоялось экстренное совещание с участием представителей регионального правительства и ГУ МЧС. По итогам заседания было принято решение о размещении беженцев из республик Донбасса в пункте временного пребывания в здании учреждения соцобслуживания, сообщает «Кировская правда».

Как уточнил Васильев, там можно будет в достаточно комфортных условиях разместить около 500 человек. При этом для школьников будет обеспечена возможность получения образования в школах, а дошкольников запишут в детские сады. Планируется решить все социальные вопросы, включая трудоустройство и обслуживание в больницах и поликлиниках.

 
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