Киркоров в спецвыпуске «Маски» не узнал Даву в костюме Лунного Гостя

Гости спецвыпуска «Маски» исполняли композиции юбиляра и поздравляли его. Первой на сцену вышла певица Валерия. На этот раз она появилась в проекте как участник в образе Мыши, но Киркоров не узнал ее. Он предположил, что перед ним стоит Анастасия Стоцкая.