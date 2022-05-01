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    Киркоров в спецвыпуске «Маски» не узнал Даву в костюме Лунного Гостя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Киркоров в спецвыпуске «Маски» не узнал Даву в костюме Лунного Гостя

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    Создатели шоу «Маска» сняли специальный выпуск, посвященный одному из членов жюри — Филиппу Киркорову. Программу приурочили к 55-летнему юбилею исполнителя.

    Гости спецвыпуска «Маски» исполняли композиции юбиляра и поздравляли его. Первой на сцену вышла певица Валерия. На этот раз она появилась в проекте как участник в образе Мыши, но Киркоров не узнал ее. Он предположил, что перед ним стоит Анастасия Стоцкая.

    Через некоторое время порадовать Киркорова песней «Я не Рафаэль» пришел Лунный Гость. Поп-король российской эстрады снова не узнал артиста, но признался, что некоторые жесты ему кажутся очень знакомыми.

    «Чувствую какое-то родное до невозможности. По движениям что-то такое родное, любимое, дорогое», — заявил Киркоров в эфире НТВ.

    Лунный Гость снял маску и сильно удивил Киркорова. В образе инопланетного существа скрывался давний друг певца Дава, а член жюри думал, что это был Егор Крид.

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