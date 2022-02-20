Киркоров устроил скандал за несколько минут до начала съемок шоу «Маска»

Киркоров устроил скандал за несколько минут до начала съемок шоу «Маска» Новости
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Король российской поп-эстрады попал в скандальную ситуацию на съемках проекта «Маска». Артист эмоционально отреагировал на действия помощников.

Спустя несколько часов после начала съемок, куда Киркоров приехал с детьми — Аллой-Викторией и Мартином —, все немного проголодались. Певец разозлился, что на его столе не оказалось сладкого.

«Если мне сейчас же не принесут зефир, я отказываюсь продолжать программу! У меня ребенок голодный! Почему нельзя за этим следить?» — раздраженно спросил он.

Помощники оперативно устранили недочет, принеся желаемое лакомство.

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Киркоров скандал шоу маска шоу-бизнес
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