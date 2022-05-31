Киркоров связал скандал вокруг креста с его высказыванием о Пугачевой и Галкине

«До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал», а также вспомнил Мадонну: “Ее за такой же крест вообще отлучили от Католической церкви, теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет”», — заявил Киркоров в разговоре с «МК».