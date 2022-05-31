Киркоров связал скандал вокруг креста с его высказыванием о Пугачевой и Галкине

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров считает, что оказался в центре скандала после юбилейного концерта, так как публично заступился за бывшую жену Аллу Пугачеву и ее молодого мужа Максима Галкина.
Киркоров заявил, что до его слов в защиту Пугачевой и Галкина никого не интересовал его номер с крестом на юбилейном концерте. Певец планировал отправиться с гастролями по стране, но одно из выступлений оказалось под угрозой срыва. Так, в Минеральных Водах местные жители выступили против организации концерта Киркорова, пишет StarHit.
«До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал», а также вспомнил Мадонну: “Ее за такой же крест вообще отлучили от Католической церкви, теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет”», — заявил Киркоров в разговоре с «МК».
Пугачева и Галкин покинули страну после начала спецоперации на Украине. В настоящее время знаменитости живут в Израиле на съемной вилле и пока не торопятся в замок в деревне Грязь. Супруг певицы планирует дать несколько концертов в израильских городах.