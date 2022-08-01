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Киркоров сместил Пугачеву в рейтинге инфлюенсеров среди музыкантов

Киркоров сместил Пугачеву в рейтинге инфлюенсеров среди музыкантов
globallookpress/Gennadii Usoev

Певец Филипп Киркоров возглавил рейтинг инфлюенсеров, опередив бывшую жену народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

Согласно исследованию холдинга Romir, Киркоров оказался первым в рейтинге инфлюенсеров лета 2022 года в категории «Музыка». Также в список попала Примадонна, однако лишь на четвертое место. Ранее Пугачева возглавляла рейтинг несколько сезонов подряд.

Несмотря на резкую критику спецоперации по защите мирного населения Донбасса, в списке оказались певец Юрий Шевчук сразу после Пугачевой и рок-музыкант Андрей Макаревич на десятой строчке. Также в десятку вошли исполнители Ольга Бузова, Олег Газманов, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

инфлюенсеры Киркоров рейтинг
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RusNewsToday24
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