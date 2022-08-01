Киркоров сместил Пугачеву в рейтинге инфлюенсеров среди музыкантов

Согласно исследованию холдинга Romir, Киркоров оказался первым в рейтинге инфлюенсеров лета 2022 года в категории «Музыка». Также в список попала Примадонна, однако лишь на четвертое место. Ранее Пугачева возглавляла рейтинг несколько сезонов подряд.