Киркоров сместил Пугачеву в рейтинге инфлюенсеров среди музыкантов

Певец Филипп Киркоров возглавил рейтинг инфлюенсеров, опередив бывшую жену народную артистку СССР Аллу Пугачеву.
Согласно исследованию холдинга Romir, Киркоров оказался первым в рейтинге инфлюенсеров лета 2022 года в категории «Музыка». Также в список попала Примадонна, однако лишь на четвертое место. Ранее Пугачева возглавляла рейтинг несколько сезонов подряд.
Несмотря на резкую критику спецоперации по защите мирного населения Донбасса, в списке оказались певец Юрий Шевчук сразу после Пугачевой и рок-музыкант Андрей Макаревич на десятой строчке. Также в десятку вошли исполнители Ольга Бузова, Олег Газманов, Сергей Шнуров, Николай Басков, Григорий Лепс и Николай Расторгуев.