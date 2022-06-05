Киркоров рассказал о здоровье Вайкуле после слухов о ее болезни

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о последнем разговоре с певицей Лаймой Вайкуле. По его словам, она выглядела прекрасно.
В Сети ранее появилась информация о рецидиве рака у Вайкуле. Исполнительница якобы проходит курс химиотерапии в США. Однако поп-король не заметил ничего подозрительного при общении с коллегой.
«Мы по видеосвязи с ней разговаривали месяц назад. Лайма прекрасно выглядела. Какое-то событие обсуждали очередное. Очередную творческую взорвавшуюся бомбу в нашей стране», — поделился он в программе «Ты не поверишь!».
Киркоров уверен, что Вайкуле доживет до ста лет. Ранее представитель артистки Кристина Обосян опровергла информацию о ее болезни. Она ничего не знает об ухудшении здоровья певицы.