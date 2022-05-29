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Киркоров пострадал во время ремонта дома

Киркоров пострадал во время ремонта дома
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров рассказал о небольшом инциденте, произошедшем в его роскошном доме. Артист получил травму руки.

Исполнитель посетил премию «Прорыв года», на которой журналисты обратили внимание на синяки на руке короля эстрады. Некоторые предположили, что Киркоров умудрился с кем-то подраться.

«Я вас умоляю, все заметите. Бандитская пуля, скажем так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня. Я сам, я люблю всякие такие штуки делать», — признался 55-летний артист в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Певец, услышав в голосе журналиста ноты недоверия, моментально поставил на место акулу пера. Он заверил, что умеет делать все, и ремонт не исключение.

Киркоров недавно стал обладателем портрета, написанного супругом певицы Наташи Королевой Тарзаном. Артист пришел в восторг от полотна.

Юбилей артист отметил в конце апреля, причем со скандалом. Киркорова обвинили в оскорблении чувств верующих из-за номера с поваленным на сцене крестом.

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RusNewsToday24
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