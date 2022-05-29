Киркоров пострадал во время ремонта дома

«Я вас умоляю, все заметите. Бандитская пуля, скажем так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня. Я сам, я люблю всякие такие штуки делать», — признался 55-летний артист в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.