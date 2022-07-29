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Киркоров показал архивное фото Ани Лорак в Крыму

Киркоров показал архивное фото Ани Лорак в Крыму
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров отправился в тур по югу России, проведя несколько концертов в городах Краснодарского края и в Крыму. Певец по этому поводу показал снимок на полуострове, сделанный вместе с Ани Лорак больше 10 лет назад.

В кадре Ани Лорак предстала заметно пухлее, чем сейчас, и с темными волосами. Поклонники удивились довольно неоднозначной подписи к опубликованному кадру, пишет Teleprogramma.

«Форос, Крым. Из года в год. А у вас есть какие-то памятные места, куда постоянно возвращаетесь?» — написал Киркоров.

Подписчики звезды теперь гадают, что именно имел в виду артист: он отправлялся в Крым каждый год один или именно с Ани Лорак?

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