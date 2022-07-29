Киркоров показал архивное фото Ани Лорак в Крыму

Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров отправился в тур по югу России, проведя несколько концертов в городах Краснодарского края и в Крыму. Певец по этому поводу показал снимок на полуострове, сделанный вместе с Ани Лорак больше 10 лет назад.