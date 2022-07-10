Киркоров похвастался, как подрался с Шевчуком из-за фонограммы

«Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком закончилось на всю жизнь», — рассказал Киркоров.