Киркоров похвастался, как подрался с Шевчуком из-за фонограммы

Известный исполнитель и поп-певец Филипп Киркоров признался, что вступил в перепалку с российским артистом Юрием Шевчуком, когда тот обвинил его в пении под фонограмму.
Киркоров стад участником YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказал, что однажды ему пришлось «разобраться с Шевчуком по-мужски», когда тот подошел е нему в баре и предъявил претензии.
«Я ему просто в морду дал, когда увидел, и все. Причем даже ногой, по-моему. Я сидел в кресле в баре, он подошел, сказал какую-то гадость. Ну я ему пинок дал, он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком закончилось на всю жизнь», — рассказал Киркоров.
Ранее Шевчук во время концерта в Уфе выступил с эмоциональной речью, раскритиковав проведение СВО по защите Донбасса, после чего к нему в гримерку пришли полицейские и составили административный протокол по статье «Дискредитация Вооруженных сил России».
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.